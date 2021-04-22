Влада заборонила вантажному транспорту проїзд вулицями Одеси в години пік
Відповідне рішення прийняли в ході засідання міськради в четвер, 22 квітня, передає Politeka.net
Тепер вантажівкам і фурам заборонено в'їжджати в Одесу і зупинятися на головних магістралях міста в годину пік.
Передбачається обмеження в'їзду і заборона зупинки/стоянки великовантажів більше 3,5 тонн в робочі дні з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00.
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Проїзд заборонений наступними вулицями міста:
▼ просп. Добровольського;
▼ вул. Семена Палія;
⁃ Південна дорога;
▼ Миколаївська дорога;
▼ вул. Чорноморського Козацтва;
▼ вул. Отамана Головатого;
▼ вул. водопровідна;
▼ вул. Краснова;
▼ просп. Небесної Сотні;
▼ вул. Преображенська;
▼ вул. Рішельєвська;
↑ вул. Пушкінська.
Раніше ми повідомляли, на Великдень 2 травня поліцейські вирішили значно посилити заходи безпеки в Одесі та області.
Для цього будуть залучені правоохоронці з інших областей.
Глава одеської поліції Олег Бех заявив, що будуть прийняті вичерпні заходи щодо забезпечення громадської безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху навколо церков, храмів і монастирів.
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