Влада заборонила вантажному транспорту проїзд вулицями Одеси в години пік

Відповідне рішення прийняли в ході засідання міськради в четвер, 22 квітня, передає Politeka.net

Тепер вантажівкам і фурам заборонено в'їжджати в Одесу і зупинятися на головних магістралях міста в годину пік.

Передбачається обмеження в'їзду і заборона зупинки/стоянки великовантажів більше 3,5 тонн в робочі дні з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00.

Проїзд заборонений наступними вулицями міста:

▼ просп. Добровольського;

▼ вул. Семена Палія;

⁃ Південна дорога;

▼ Миколаївська дорога;

▼ вул. Чорноморського Козацтва;

▼ вул. Отамана Головатого;

▼ вул. водопровідна;

▼ вул. Краснова;

▼ просп. Небесної Сотні;

▼ вул. Преображенська;

▼ вул. Рішельєвська;

↑ вул. Пушкінська.

Раніше ми повідомляли, на Великдень 2 травня поліцейські вирішили значно посилити заходи безпеки в Одесі та області.

Для цього будуть залучені правоохоронці з інших областей.

Глава одеської поліції Олег Бех заявив, що будуть прийняті вичерпні заходи щодо забезпечення громадської безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху навколо церков, храмів і монастирів.

Нагадаємо, що вандали масово громлять зупинки по всій Одесі, фото: "вартість 100 тисяч"

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