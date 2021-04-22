В Одеській області зникли дві людини
Як передає Politeka.net, інформацію про це розмістила прес-служба регіонального ГУНП.
Так, в поліції ведуться пошуки 36-річного чоловіка, який зник 5 місяців тому.
Повідомляється, що житель Кілії Олексій Чапраз, 1984 року народження, пішов з дому ще 9 листопада минулого року і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, чорне коротке волосся, зелені очі. Був одягнений в чорну шкіряну куртку, чорні спортивні штани з лампасами білого кольору і чорні кросівки. На голові чорна шапка.
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Особливі прикмети: носить окуляри, на правій кисті татуювання у вигляді літери «А».
Крім того, довгий час не виходить на зв'язок з родичами ще один 40-річний житель Кілії.
Проноза Сергій Вікторович в травні 2020 пішов з дому і до теперішнього часу про нього ніхто нічого не чув.
Його прикмети: на вигляд 35 років, зріст 190 см, худорлявої статури, очі сірі, волосся русяве.
Був одягнений: Біла куртка з написами червоно-синього кольору, сіра футболка, чорні джинси і кросівки.
Жителів закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, зателефонуйте у відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за телефонами: (04843) 42260, (098) 6333776 (чергова частина цілодобово) або по спецлінії «102».
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