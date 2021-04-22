У мережі показали моторошне звалище, яке влаштували одесити в одному з районів міста

Відповідне відео оприлюднив у соцмережах одеський активіст Олександр Новицький, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в приватному секторі мікрорайону Ленпоселок, на вулиці Крайній був створений майданчик для складування великогабаритного сміття – меблів, побутової техніки та іншого.

Однак місцеві жителі зрозуміли ініціативу і по-своєму і влаштували там стихійне звалище, закидавши майданчик побутовими відходами.

"Нещодавно було свято День визволення Одеси, люди виходили з квітами, називали себе одеситами і розповідали, як люблять Одесу-маму, але при цьому поводяться абсолютно огидно», - обурюється активіст на відео.

За словами Новицького, місцеві жителі не хочуть укладати договір за вивезення сміття, а вважають за краще його викинути де-небудь у своєму ж районі.

«Це зробили ті самі одесити, які люблять місто, розповідають, як люблять чистоту, але знати не знають про правила благоустрою міста, але найстрашніше, що вони накидають собі ж під ніс. Величезна кількість щурів вже встигла тут оселитися", - розповів активіст на відео.

Він зазначив, щоб вивезти сміття зі стихійного звалища, знадобилося два самоскиди і бульдозер.

У висновку Новицький пообіцяв, що міська влада посилить контроль за порушеннями в цій сфері і буде жорстко штрафувати.

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