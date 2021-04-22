Стихія розгуляється не на жарт

У п'ятницю, 23 квітня синоптики обіцяють сильний дощ, місцями з грозами і швальним вітром

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

За прогнозом метеорологів, протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який до вечора стане слабшим.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 6-8 °С тепла, вдень повітря прогріється до 13-15 °С.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, Вдень дощ, гроза.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 метрів в секунду, під час грози місцями шквал, 15-18 метрів в секунду

Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 12-17 °с.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.

Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.

Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.

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