Атмосферний фронт насувається на Одесу, у зв'язку з цим оголошено штормове попередження
За даними синоптиків, циклон Зохан, який зараз знаходиться над Скандинавією, зачепить своїм атмосферним фронтом Одесу і принесе дощі з грозами і навіть градом, передає Politeka.net.
Їх очікують днем. Під час грози, одеситів попередили про короткочасне шквальне посилення вітру, пориви якого складуть 15-24 метрів в секунду. Температура повітря вдень протримається в межах +14 +15 градусів, ввечері незначно знизиться+10 + 12 градусів.
По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями обіцяють невеликий дощ, а також грозу. Вранці туман.
Вітер південний, вдень північно-західний-9-14 метрів в секунду. Під час грози місцями шквал 15-14 метрів в секунду. Температура вночі 5-10 °С тепла, вдень 12-17 °с.
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Раніше ми повідомляли, одеситам можна буде забути про ясну і теплу погоду на Великдень і Травневі свята.
Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.
Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.
Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.
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Також Politeka повідомляла, багато військової техніки з автоматниками помічено на вулицях Одеси: кадри і що відбувається