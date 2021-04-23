У Білгород-Дністровському закривають психлікарню, а пацієнтів розпускають по домівках

Це рішення не сподобалося місцевим жителям і родичам душевнохворих. Тому вони вийшли на мітинг під стіни лікарні. Відповідне відео оприлюднили у Фейсбук спільноті " НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами родичів пацієнтів, кілька тижнів тому з ними зв'язалося керівництво і повідомило, що з 1 травня лікарню закривають через відсутність фінансування, а всіх хворих розпускають по домівках.

Мітингувальники звертають увагу, що пацієнти психлікарні є соціально небезпечними і за медичними показаннями їх не прийме жоден спецінтернат.

Рідні пацієнтів бояться за свої сім'ї, тому як ті не можуть перебувати в суспільстві і потребують цілодобового догляду. А багатьом пацієнтам і зовсім нікуди йти, так як вони давно втратили соціальні зв'язки, сім'ї, житло.

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