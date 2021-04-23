В Одеській області був затриманий російський блогер і учасники реаліті-шоу «Дом-2»

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Politeka.net.

Зокрема, ввечері 22 квітня до чорноморського порту на теплоході з Туреччини прибув громадянин країни-агресора. Чоловік виявився відомим російським блогером, який брав участь у популярних реаліті-шоу «Дом-2» і «Весільний розмір 2».

Прикордонники поговорили з росіянином і він зізнався, що в 2016 році відвідував окупований РФ півострів Крим. Туди він приплив на поромі через закритий пункт пропуску «Керч».

"За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України» росіянину заборонили в'їзд в Україну строком на 3 роки», - повідомили в прикордонній службі.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області розпочалися військові навчання з важкою технікою з охорони державного кордону.

Прикордонники комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону відпрацьовують злагодженість дій з охорони державного кордону та готові діяти рішуче.

В ході навчань прикордонники звернуть особливу увагу на питання прикриття узбережжя моря і лиману, недопущення провокацій на кордоні.

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