У мережі показали, як жителі Одеси вже відкрили пляжний сезон

Відповідні фотографії розмістив місцевий сайт Культурометр .

22 квітня видався теплим і сонячним днем і багато городян, незважаючи на будній день масово вийшли на прогулянки до моря.

Особливо багатолюдно було на пляжі «Аркадія».

Як видно на фото, тут люди загоряли під променями весняного сонця, сиділи за столиками, не поспішаючи прогулювалися і навіть купалися в морі.

Хочеться вірити, що такі масові збіговиська не приведуть до ще більшого підйому захворюваності коронавірусом, тим більше, що за останніми даними, кількість жертв від ковід різко збільшилася на території Одеського регіону.

Станом на 23 квітня в Одесі та області виявлено 658 нових випадки зараження коронавірусом, при цьому 45 осіб померли від наслідків хвороби.

Всього з початку пандемії в Одеській області було зафіксовано 129 тисяч 790 інфікованих. Загальна кількість летальних випадків-2371.

1136 пацієнтів за добу вважаються офіційно видужали.

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За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, тенденція до зниження захворюваності є, але все може різко змінитися.

Чиновниця переконана, що в найближчі 10 днів сподіватися на вихід з «червоної зони» не слід, а ось на початку травня, після Великодня теоретично можуть пом'якшити обмеження.

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