Одеському облдзраву загрожують масові перевірки з Києва за зрив алгоритму з вакцинації
Так, в Одеській області досі не використані вакцини з першої партії препарату "CoviShield" індійського виробництва, який надійшов в регіон. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко «передав привіт» голові Одеського Департаменту охорони здоров'я.
"Хочу передати публічний "привіт" ще трьом керівникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які порушили алгоритми МОЗ і досі не використовували вакцини з першої партії Astrazeneca, – повідомив він.
Ляшко пригрозив облздраву, що наступного тижня в регіон приїде ревізія.
"Будуть проведені певні моніторингові візити для оцінки потенційних проблем, подивимося, чому там не використовуються ці вакцини», — зазначив санітарний лікар.
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За даними одеських
У той же час частина медпрацівників, які раніше відмовлялися від вакцини, вже передумали. Так як керівництво деяких лікарень пообіцяли грошову винагороду, якщо вони вакцинуються індійською вакциною.
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