Одеситам розповіли про обмеження під час Великодніх свят, які діятимуть в умовах червоної зони

Храми повинні дотримуватися рекомендацій, які розробили для них в Міністерстві охорони здоров'я. Про це в ході брифінгу 23 квітня заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності, в храмах закликають заохочувати онлайн-богослужіння для віруючих, збільшити кількість сесій благословення, але зменшити їх тривалість. При цьому двері в приміщення церков повинні бути відкриті.

"Необхідно встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання безпечної дистанції між парафіянами на вулиці. Найкраще, щоб в храм на Великдень йшов хтось один з членів сім'ї", - розповів Ляшко.

Санітарний лікар також звернувся до людей з хронічними захворюваннями і попросив їх утриматися від відвідування храмів. Освятити святковий кошик можна буде на вулиці біля храму.

Станом на 23 квітня в Одесі та області виявлено 658 нових випадки зараження коронавірусом, при цьому 45 осіб померли від наслідків хвороби.

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За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, тенденція до зниження захворюваності є, але все може різко змінитися.

Чиновниця переконана, що в найближчі 10 днів сподіватися на вихід з «червоної зони» не слід, а ось на початку травня, після Великодня теоретично можуть пом'якшити обмеження.

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