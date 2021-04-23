Автохами вирішили паркуватися на футбольному полі, не даючи дітям місця для гри
Місцеві жителі за відсутності або бездіяльності патрульних поліцейських, чекаючи поки автовласникам виписуватимуть протоколи і штрафи вирішили самостійно робити популярними водіїв, які залишають свої автомобілі, де попало. Можливо, що після такого прославлення хтось із них і задумається про те, що вони доставляють масу незручності оточуючим, пише Politeka.net
Автохами кидають свої автомобілі де попало, на трамвайних коліях, на зебрі, паркуються близько біля парадних і стосувалося б вже мало чим дивують.
Однак є ще автомобілісти, які для паркування своїх машин облюбували футбольне поле, на якому грає дітвора.
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Так, на вулиці генерала Бочарова біля будинків №23, 47 жителі постійно спостерігають таку картину, повідомляють місцеві ЗМІ.
Незважаючи на старання городян, які фіксують подібні порушення і викликають поліцейських, автохами, як раніше, залишаються безкарними.
Раніше ми повідомляли, на спуску Марінеско водій Мерседеса, який сильно поспішав і не став стояти в пробці, вирішив її об'їхати по трамвайному полотну. В результаті колесо потрапило в колію, і іномарка просто застрягла.
Щоб не виходити і не ганьбиться, водій вирішив поїхати далі, згнітивши дисками і дряпаючи днище автомобіля.
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