На вихідних Одеська область буде в зоні впливу холодного фронту, очікуються значне зниження температури, аж до заморозків

За прогнозами синоптиків, в суботу 24 квітня в Одесі буде переважно хмарний день, проте обійдеться без опадів .

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Нічна температура знизиться до + 5 ... + 7° С, вдень повітря прогріється до + 13 + 15 °С.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 °С, вдень 12-17 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

У Вербну неділю протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів. Вітер південний. Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 11-16 тепла.

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Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.

Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.

Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.

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