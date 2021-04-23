На вихідних Одеська область буде в зоні впливу холодного фронту, очікуються значне зниження температури, аж до заморозків
За прогнозами синоптиків, в суботу 24 квітня в Одесі буде переважно хмарний день, проте обійдеться без опадів .
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Нічна температура знизиться до + 5 ... + 7° С, вдень повітря прогріється до + 13 + 15 °С.
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По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 °С, вдень 12-17 °с.
На автошляхах області видимість хороша.
У Вербну неділю протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів. Вітер південний. Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 11-16 тепла.
Раніше ми повідомляли, одеситам можна буде забути про ясну і теплу погоду на Великдень і Травневі свята.
Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.
Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.
Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.
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