На Одещині чотири людини загинули за загадкових обставин

Їх тіла без ознак життя виявили в неділю 25 квітня в покинутому колодязі біля одного з сіл Білгород-Дністровського району. Про це передає Politeka.net, з посиланням на поліцію в Одеській області.

Загиблими виявилися троє чоловіків і жінка. Всі вони жителі села Плахтіївка, їм було від 23 до 35 років.

Зараз на місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події.

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У той же час видання "Цензор.Ні" уточнює, що особи одного чоловіка і жінки вже встановлені - це подружжя Бондаренко (1986, 1988 р.н.). Кому належать ще два чоловічих трупи поки невідомо.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на Черьомушках люди вийшли з під'їзду будинку і натрапили на труп людини.

Його мертве тіло лежало прямо біля парадної на вулиці Варненській, будинок 16/2.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Також ми писали тіла людей знайшли в приватному будинку в селищі Авангард біля двох стовпів.

Трупи чоловіків, один з яких господар будинку, лежали в калюжі крові. У обох на обличчі є невеликі порізи.

Поліцейські вже встановили особи загиблих, одному 60 років, іншому 58.

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