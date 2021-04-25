На Одещині чотири людини загинули за загадкових обставин
Їх тіла без ознак життя виявили в неділю 25 квітня в покинутому колодязі біля одного з сіл Білгород-Дністровського району. Про це передає Politeka.net, з посиланням на поліцію в Одеській області.
Загиблими виявилися троє чоловіків і жінка. Всі вони жителі села Плахтіївка, їм було від 23 до 35 років.
Зараз на місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події.
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У той же час видання
До цього ми повідомляли, що в Одесі на Черьомушках люди вийшли з під'їзду будинку і натрапили на труп людини.
Його мертве тіло лежало прямо біля парадної на вулиці Варненській, будинок 16/2.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Також ми писали тіла людей знайшли в приватному будинку в селищі Авангард біля двох стовпів.
Трупи чоловіків, один з яких господар будинку, лежали в калюжі крові. У обох на обличчі є невеликі порізи.
Поліцейські вже встановили особи загиблих, одному 60 років, іншому 58.
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