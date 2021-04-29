У школах Одеси та області заборонили проводити випускні вечори та лінійки з глядачами
Про це заявив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак з посиланням на розпорядження Міністерства освіти і науки, передає Politeka.net
За його словами, святкові лінійки та випускні можуть проводитися тільки в межах одного класу і без глядачів.
"Хоча ми і вийшли з "червоної зони", робота освітніх установ тривати в умова карантину", - заявив Лончак.
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Раніше ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського вчителька потрапила до лікарні після конфлікту з учнем восьмого класу.
Інцидент стався в 22-й школі на вулиці Махачкалинській.
В даний час в навчальному закладі працює поліція. В результаті педагога госпіталізували, медики діагностували у неї опік рогівки ока.
Згодом донька потерпілої вчительки розповіла деталі. На опублікованих кадрах видно, що подію знімали на камеру учні. Коли вчителька підійшла до парти восьмикласника, той дістав балончик і розпилив газ в очі вчительці.
Справою вже зайнялася поліція і пообіцяла покарати учня.
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