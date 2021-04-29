Історія з 8-класником, який на уроці розпилив газ з балончика в обличчя вчительці, отримала продовження
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС в Одеській області.
Інцидент стався в 22-й школі на вулиці Махачкалинській.
Під час конфлікту на уроці учень 8-го класу бризнув з газового балончика в обличчя вчительці математики. Педагога забрали по швидкій до лікарні, де лікарі діагностували у неї опік очей.
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Директор школи викликала поліцейських, які спільно з психологами працюють зі школярем і з'ясовують причину такого вчинку.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно 15-річного школяра за частиною першою статті «хуліганство». Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 000 гривень до п'яти років обмеження волі.
За однією з версій, причиною конфлікту, стало те, що вчителька згадала матір учня, яка померла місяць тому.
"Вчителька пригрозила йому тим, що подзвонить його матері і розповість, як він себе веде і зриває уроки, але начебто вона не знала, що мами вже немає", — повідомляє місцевий паблік.
У той же час дочка постраждалої вчительки також розповіла про подію. На своїй сторінці в Instagram дівчина
"Мама зробила зауваження, чому він не записує в тетраді. В її бік пішли мати. Вона попросила повторити це на камеру, щоб потім не доводили зворотне. Інші учні в класі попереджали вчительку не підходити близько до однокласника, тому що він неадекватний і агресивний. Після цього він дістав балончик і бризнув їм в очі моїй мамі", – повідомила дівчина.
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