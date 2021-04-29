В Одесі змінять рух тролейбусів, трамвая і маршруток

2 травня в Одесі пройдуть жалобні заходи у зв'язку з річницею драматичних подій в 2014 році

З цієї причини буде змінено рух громадського транспорту-тролейбусів, трамваїв і маршруток в районі Куликова поля і Соборної площі.

Обмеження діятимуть з 7: 00 год до 20: 00 год 2 травня 2021, повідомляється на офіційному сайті міста, передає Politeka.net.

Зокрема, будуть заборонені зупинки:

- тролейбусних маршрутів № 5, 7, 10, 11 "Куликове поле" на італійському бульварі в напрямку руху до залізничного вокзалу;

- тролейбусного маршруту № 9 "Куликове поле" на вул. Канатній у напрямку руху до вул. Шевченка;

- трамвайного маршруту № 12 «вул.Грецька »по вул. Преображенський в прямому і зворотному напрямку.

Кінцеві зупинки автобусних маршрутів № № 120, 190 пеенесут на вул.Пантелеймонівська, 60, а автобусних маршрутів №№ 175, 185 на вул. Спиридонівська, біля будинку № 1/3.

Крім того, об'їжджати площі будуть маршрутки №№ 146, 208, 242, 127, 121, 221, 210, 111.

Крім того, у разі необхідності буде обмежено рух автотранспорту 2 травня 2021 по таких вулицях:

- вул. Середньофонтанської (від вул. Пирогівської до Італійського бульвару)

- Італійському бульвару (від вул. Середньофонтанської до вул. канатної)

- вул. Канатній (від Італійського бульвару до вул. Пирогівської)

- вул. Пирогівській (від вул. канатної до вул. Середньофонтанської)

- вул. Преображенський (від вул. Буніна до вул. Дерибасівської)

- Соборній площі (від вул. Преображенської до вул. садової)

- вул. Садовій (від Соборної площі до вул.Преображенської).

Це Тимчасові зміни з метою вжиття відповідних заходів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та сприяння органам Національної поліції, наголошується в прес-службі міськради.

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