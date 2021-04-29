Поліція просить жителів Одеси впізнати сумки, які були вкрадені з автомобілів злодієм-гастролером

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, на одеських вулицях промишляв зловмисник кавказької зовнішності, який розбивав шибки в припаркованих авто і викрадав з салонів речі, залишені господарями.

30-річний грабіжник був спійманий поліцейськими під час чергової крадіжки. Серед білого дня на вулиці колонтаївській він розбив скло у автомобіля Mercedes і заволодів сумкою з документами і грошима в розмірі 10-ти тисяч гривень. Злочин стався на очах у перехожих, які і викликали копів.

Коли правоохоронці провели обшуки в його оселі, то там було на що подивитися.

У квартирі виявили більше десяти сумок і рюкзаків, походження яких грабіжник пояснити не зміг.

Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу. Вирішується питання про притягнення його до відповідальності за ч.3 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК. Згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото