101-річна одеситка, ветеран ВВВ два місяці боролася з важкою формою ковід-захворювання і вилікувалася

Дивовижну історію розповіла її внучка Олена Оробей виданню на Культурометр.

За словами жінки, її бабуся Авраменко Євгенія Іларіонівна, якій вже 101 рік, захворіла на початку березня. Коли сатурація впала до 83% і пацієнтка почала задихатися, то викликали швидку. Однак у госпіталізації літній одеситці відмовили заявивши, що вільних місць немає.

Деякі лікарі натякали, за словами оповідачки, що в цьому взагалі немає сенсу, так як в лікарнях часто не підходять навіть до 60-річним, що вже говорити про 100-річного пацієнта. Тому бабусю довелося лікувати вдома самостійно. Проте, сім'я лікарів не звинувачує, оскільки розуміє наскільки в лікарнях завантажені медики.

"Перебіг хвороби у столітньої пацієнтки був дуже важким. Вона перестала рухатися і є, і, що гірше, у неї не було сил ковтати, вона не пила воду, довелося внучці ставити крапельниці будинку самостійно, благо лікарі швидкої допомоги показали, як це робити», - говорить внучка.

Коли стало ще складніше дихати, то сім'я з рецептом лікаря звернулися до Фонду" Корпорація монстрів", де вдалося отримати кисневий концентратор додому.

Весь цей час внучка вірила в зцілення бабусі і сталося диво – через кілька тижнів і бабуся пішла на поправку.

Нагадаємо, що як пройдуть випускні та лінійки в одеських школах: батьків засмутили

Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото