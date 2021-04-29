Синоптики порадували одеситів довгоочікуваним потеплінням на Великдень, проте в той же час вони прогнозують дощі

Так, згідно з прогнозом Гідрометцентру, Чорного і Азовського морів, в Одесі на вихідних очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 1 травня місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 метрів в секунду, вдень 1 травня північний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 8-13 °С тепла, вдень повітря прогріється до 19-24 °С, 2 травня в прибережній зоні 12-17 °с.

За даними сайту sinoptik.ua, в Одесі день і вечір будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.

Температура повітря 1 травня коливатиметься в межах +11+15 градусів вночі, вдень не більше +18 градусів, у неділю синоптики чекають 9-14 градусів тепла вночі та 18 градусів вдень.

Нагадаємо, одеситам розповіли про обмеження під час Великодніх свят.

Храми повинні дотримуватися рекомендацій, які розробили для них в Міністерстві охорони здоров'я. Про це в ході брифінгу 23 квітня заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Щоб не допустити нового сплеску захворюваності, в храмах закликають заохочувати онлайн-богослужіння для віруючих, збільшити кількість сесій благословення, але зменшити їх тривалість. При цьому двері в приміщення церков повинні бути відкриті.

Нагадаємо, що як пройдуть Випускні та лінійки в одеських школах: батьків засмутили

Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото