Дві з половиною тисячі силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі 2 травня

Зокрема, до забезпечення громадської безпеки в місті будуть залучені 1 300 поліцейських і 1 200 бійців Нацгвардії. Про це в ході наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, пишуть місцеві ЗМІ.

«2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце в 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні-агресору», — зазначив він.

У той же час голова Нацполіції Ігор Клименко додав, що будуть залучатися додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки в церквах, але і якщо анонсуються якісь масові заходи.

«З початку тижня поліція разом з НГУ почали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 Квітня ГУНП в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки. Для цього сплановані Додаткові напрямки сил з інших регіонів України", - повідомив Ігор Клименко.

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