З 2 травня на території Одеської області почне діяти нова заборона
Так, в регіоні на час заборонять промислових вилов оселедця мережами. Заборона діятиме в період масового нерестового ходу оселедця. Про це повідомляє прес-служба Одеського рибоохоронного патруля на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net
Вилов оселедця припиняється в наступних місцях:
- у рукаві Турунчук і в основному руслі річки Дністер від гирла до села Паланка (відмітка 28 км) строком на п'ять діб, з 2 травня по 6 травня включно;
- на ділянці Дністра, від села Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС, терміном на десять діб — з 2 травня по 11 травня включно.
Раніше ми вже повідомляли, дві з половиною тисячі силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі 2 травня.
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До забезпечення громадської безпеки в місті будуть залучені 1 300 поліцейських і 1 200 бійців Нацгвардії. Про це в ході наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
«2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце в 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні-агресору», — зазначив він.
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