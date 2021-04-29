Люди вже говорять про демонтаж

Напередодні курортного сезону в Одесі знову встановили шлагбаум, щоб стягувати плату за проїзд до моря

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив одеський громадський діяч Дем'ян Ганул, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Активіст стверджує, що посеред ночі на Ланжероні біля ресторану " ри баранчика" встановили кабінку безпеки для подальшої установки незаконного шлагбауму.

"Правильно буде звернути увагу на місцеву владу, а потім демонтувати поодинці, якщо влада ігнорує», - написав він.

Крім того, громадський діяч звернув увагу патрульної поліції, адже шлагбаум по суті перекриває дорогу, а його установка - порушення ПДР.

Раніше ми вже повідомляли, дві з половиною тисячі силовиків будуть ретельно стежити за порядком в Одесі 2 травня.

До забезпечення громадської безпеки в місті будуть залучені 1 300 поліцейських і 1 200 бійців Нацгвардії. Про це в ході наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце в 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні-агресору», — зазначив він.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

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