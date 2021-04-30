Одеська область пройшла пік захворюваності COVID-19
За даними РНБО, вчора, 29 квітня, Одесі та області захворіла 531 людина, при цьому одужали майже втричі більше— 1434.
Летальних випадків за добу-21.
З початку епідемії в регіоні зареєстровано 133 660 випадків захворювання-19. 2 539 хворих померли. На даний момент в Одеській області хворіють 31 796 осіб. ᅠ
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За добу в нашому Одеському регіоні вакцинували 2 677 осіб.
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Храми повинні дотримуватися рекомендацій, які розробили для них в Міністерстві охорони здоров'я.
Щоб не допустити нового сплеску захворюваності, в храмах закликають заохочувати онлайн-богослужіння для віруючих, збільшити кількість сесій благословення, але зменшити їх тривалість. При цьому двері в приміщення церков повинні бути відкриті.
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