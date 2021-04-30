З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки

Силовики з інших регіонів прибули до Одеси, щоб забезпечувати порядок на вулицях міста і не допустити провокацій 2 травня

Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В Одесі правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть в місті 2 травня, приурочені до 7-ї річниці трагедії, яка мала місце в 2014 році.

З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки.

На кадрах видно, як колона автомобілів Нацгвардії пересувається одеськими вулицями.

Планується, що під час вшанування пам'яті загиблих до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський і 1200 нацгвардійців.

Глава Нацполіції ігор Клименко зазначив, що цього року річниця подій в Одесі збігається з Великоднем. Будуть залучатися додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки в культових спорудах, а й якщо анонсуються якісь масові заходи.

"З початку тижня поліція разом з НГУ почали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 Квітня ГУНП в Одеській області будуть впроваджені посилені заходи безпеки. Для цього сплановані Додаткові напрямки сил з інших регіонів України", - розповів він.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото