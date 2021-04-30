Силовики з інших регіонів прибули до Одеси, щоб забезпечувати порядок на вулицях міста і не допустити провокацій 2 травня
Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В Одесі правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть в місті 2 травня, приурочені до 7-ї річниці трагедії, яка мала місце в 2014 році.
З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки.
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На кадрах видно, як колона автомобілів Нацгвардії пересувається одеськими вулицями.
Планується, що під час вшанування пам'яті загиблих до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський і 1200 нацгвардійців.
Глава Нацполіції ігор Клименко зазначив, що цього року річниця подій в Одесі збігається з Великоднем. Будуть залучатися додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки в культових спорудах, а й якщо анонсуються якісь масові заходи.
"З початку тижня поліція разом з НГУ почали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 Квітня ГУНП в Одеській області будуть впроваджені посилені заходи безпеки. Для цього сплановані Додаткові напрямки сил з інших регіонів України", - розповів він.
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