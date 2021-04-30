В Одесі виявили купи нечистот у парку Перемоги
Про це повідомляють місцеві
28 квітня в парку Перемоги працівники компанії, котрих найняли в міськраді проводили чистку каналізаційних колодязів, а забруднені речовини просто скидали поруч.
Як з'ясувалося, до цього виявилися причетні співробітники підприємства "Бласт". Лабораторні дослідження показали, що в місцях скидання є забруднення грунтів.
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Одеситів попереджають: у відходах, які тепер знаходяться на газонах, може міститися навіть золотистий стафілокок. Його з прогулянки додому можуть принести домашні вихованці або діти.
У Держекоінспекції, звернули увагу, що це не перша справа за участю зазначеного підприємства.
Екологи стурбовані, що таке поводження з каналізаційними відходами може призвести до погіршення епідеміологічного стану населення.
На даний момент фахівці розраховують збитки, завдані державі. Всі матеріали з даного випадку направили в правоохоронні органи для внесення відомостей до ЄРДР.
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