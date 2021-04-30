Стало відомо, які ціни на продукти перед Великоднем на Привозі

Ціни на популярні овочі та продукти моніторили журналісти місцевого видання 048.ua.

Так, молоду картоплю вже можна купити за 55 гривень за кілограм, при цьому звичайна картопля коштує в середньому 12 гривень, морква, цибуля і білокачанна капуста - 10 грн, молода - 35, а брокколі - 125 грн.

Ціна на помідори залежать від сорту, наприклад Мікадо і черрі коштують 65 грн, за кілограм.

Звичайні помідори продають в середньому за 25-30 гривень за кіло.

Ціна за кілограм огірків стартує від 60 гривень, за кабачки просять 45 грн, болгарський перець - 70 грн.

На ринку вже є свіжа полуниця, в середньому вона коштує 200 гривень за кіло.

Яблука обійдуться набагато дешевше, їх можна взяти за 10-20 гривень, мандарини, лимони і грейпфрути - за 25, банани - за 30.

Ківі продаються за 55 гривень, ананас - за 60 грн/шт, авокадо можна придбати за 10-20 грн/шт, манго - за 50 грн/шт.

Раніше ми повідомляли, в Одесі спостерігається рекордне подорожчання продуктів харчування.

Зокрема, найбільше подорожчали овочі. У порівнянні з груднем 2020 року ціни на цибулю, моркву і картоплю зросли на 20-30%, на буряк — відразу на 40%. Варто відзначити, що овочі дорожчають щозими.

Також в Одеській області значно подорожчали хліб (+18%), цукор (+16%), макарони (+14%), рис і борошно (+11%).

Подорожчання продуктів пов'язують із зростанням цін на газ і бензин, А також низьким торішнім урожаєм в Україні і в світі. Також на зростання цін вплинуло підвищення заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото