Документи моряків розкидали на дорозі в Одесі

Їх помітили в ніч на 30 квітня на площі Деревянків, повідомляють місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відзначається, що вся дорога в цьому районі буквально була усипана копіями документів, їх було кілька тисяч. Серед них відксерені дипломи, сертифікати, візи та інші папери. Незважаючи на те, що це копії, в них можна було віднімати багато особистих даних працівників морської сфери. Дати цих документів 2012 – 2017 років.

За однією з версій, документи викинула таким дивним способом одна з крюїнгових компаній.

За другою версією - це сталося випадково.

На даний момент з'ясовуються всі подробиці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі виявили купи нечистот в парку Перемоги.

28 квітня в парку Перемоги працівники компанії, котрих найняли в міськраді проводили чистку каналізаційних колодязів, а забруднені речовини просто скидали поруч.

Як з'ясувалося, до цього виявилися причетні співробітники підприємства "Бласт". Лабораторні дослідження показали, що в місцях скидання є забруднення грунтів.

Одеситів попереджають: у відходах, які тепер знаходяться на газонах, може міститися навіть золотистий стафілокок. Його з прогулянки додому можуть принести домашні вихованці або діти.

Нагадаємо, що в Одеському санаторії спалахнула пожежа: кадри НП і що відомо про постраждалих

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