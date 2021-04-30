Напередодні травневих свят одеситів попередили про заборону комуністичної символіки і георгіївських стрічок
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У поліції звернулися до всіх жителів Одеси і гостей міста, які захочуть взяти участі в заходах 1-2 травня, про неприпустимість використання забороненої радянської символіки і георгіївських стрічок.
Також поліцейські нагадали про те, чо в Україні діє закон «Про засудження комуністичного і нацистського режимів», який забороняє використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів. Георгіївська стрічка ж визнана символом антиукраїнської діяльності.
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Раніше ми повідомляли, силовики з інших регіонів прибули до Одеси, щоб забезпечувати порядок на вулицях міста і не допустити провокацій 2 травня.
В Одесі правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть в місті 2 травня, приурочені до 7-ї річниці трагедії, яка мала місце в 2014 році.
З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки.
Під час вшанування пам'яті загиблих до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський і 1200 нацгвардійців.
Нагадаємо, що гВМП Одеси зажадали змінити через російську мову: "Не може бути символом"
Також Politeka повідомляла, 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом