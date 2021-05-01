В Одесі ведуться пошуки чоловіка, який безслідно зник у районі ринку

Інформація про це з'явилася на пошуковій платформі "На виручку! #ЛучшиеЛюди. Одеса " у Фейсбук, передає Politeka.net

Зазначається, що Малишевський Александар Мирославович, 1975 р. н. не повернувся додому (район Староконного ринку) з роботи ще 27 квітня. Перед цим він подзвонив дружині і повідомив, що вже поруч з будинком.

До 19.39 28.04.2021 телефон Олександра був в мережі, трубку ніхто не брав.

Був одягнений у сині джинси, синю толстовку, зелену куртку, чорні замшеві туфлі.

Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Олександра Мирославовича, прохання терміново повідомити за телефонами:

0674827700-керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій (#Лучшіелюди) або 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, останнім часом в Одесі активізувалися "мисливці" за дітьми.

Минулого тижня ми розповіли, як 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.

І ось на минулих вихідних стався новий випадок на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки.

Нагадаємо, що вандали масово громлять зупинки по всій Одесі, фото наслідків: "вартість 100 тисяч"

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