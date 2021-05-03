Перший тиждень травня в Одесі буде теплим і дощовим, зі штормовим вітром

Як повідомили метеорологи, погоду в місті визначатимуть атмосферні фронти і антициклони, які всі 7 днів будуть міняти один одного, передає Politeka.net

Вдень у понеділок, 3 травня в Одесі температура повітря прогріється до 21 градуса тепла. Вночі, правда, пройде невеликий дощ, але Вдень - без опадів.

Температура морської води 11-12°с.

Вночі і вранці туман. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

По Одеській області вночі місцями невеликий дощ, Вдень без істотних опадів. Температура вночі 10-15°С тепла, вдень 18-23°С. на автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Вівторок і Середа в Одесі також будуть хмарними і сухими. Вітер південно-західний, 8-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 °С тепла, вдень буде близько 15-20 °С вище нуля.

У четвер, 6 травня, небо над містом затягнеться хмарами. Очікується невеликий дощ. Вітер південний, з поривами до 10-15 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 5-10 °С тепла, вдень потеплішає до 17-22 °С зі знаком плюс.

У п'ятницю, 7 травня також може пройти невеликий дощ. Помірний вітрі все також буде дути з півдня.

Вночі в Одесі буде 11-13°С тепла, вдень 19-21 вище нуля. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура морської води 13 градусів.

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