Без інцидентів не обійшлося

У мережі показали, як пройшов великодній день в Одесі в річницю трагічних подій 2 травня

Відповідне відео оприлюднили місцеві телеграм-канали, а також сайт Нацполіції, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Так, у неділю, 2 травня, в сьому річницю трагедії на Куликовому полі, в Одесі пройшов «Марш захисників Одеси», організований патріотичними організаціями міста та ветеранами АТО (ООС).

Патріоти зібралися на Соборній площі, де провели молебень, пом'янувши загиблих 2 травня 2014 року в центрі Одеси десятника «Правого сектора» Ігоря Іванова і майданівця Андрія Бірюкова. Потім колона рушила по Дерибасівській до парку Шевченка.

Крім того, одесити прийшли на Куликове поле, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Будинку профспілок 2 травня. Більшість людей прийшли з квітами, проте без інцидентів не обійшлося. У деяких відвідувачів площі поліцейські вилучили газові балончики.

А потім тут відбувся траурний мітинг. Його учасники випустили в небо чорні кулі і білих голубів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.

Він уточнив, що в ході масових заходів склали кілька адмінпротоколів — в основному, мова йде про порушення карантину.

Нагадаємо, що шторм і не тільки: якою буде погода в Одесі Цього тижня

Також Politeka повідомляла, ґатуноколпа на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео