У мережі показали, як пройшов великодній день в Одесі в річницю трагічних подій 2 травня
Відповідне відео оприлюднили місцеві телеграм-канали, а також сайт Нацполіції, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Так, у неділю, 2 травня, в сьому річницю трагедії на Куликовому полі, в Одесі пройшов «Марш захисників Одеси», організований патріотичними організаціями міста та ветеранами АТО (ООС).
Патріоти зібралися на Соборній площі, де провели молебень, пом'янувши загиблих 2 травня 2014 року в центрі Одеси десятника «Правого сектора» Ігоря Іванова і майданівця Андрія Бірюкова. Потім колона рушила по Дерибасівській до парку Шевченка.
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Крім того, одесити прийшли на Куликове поле, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Будинку профспілок 2 травня. Більшість людей прийшли з квітами, проте без інцидентів не обійшлося. У деяких відвідувачів площі поліцейські вилучили газові балончики.
А потім тут відбувся траурний мітинг. Його учасники випустили в небо чорні кулі і білих голубів.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.
Він уточнив, що в ході масових заходів склали кілька адмінпротоколів — в основному, мова йде про порушення карантину.
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