В Одесі відчайдушний чоловік гуляв пірсом під час шторму і його ледь не змило хвилею в морі

Все могло закінчиться трагічно, якби вчасно не приспіли очевидці. Про це повідомляє телеграм-канал «Чорний список Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент трапився, в неділю, 2 травня, на пляжі біля 13-ї станції Великого Фонтану.

"П'яного типа мало не змило в морі. А душа просто вимагала прогулянки і подивитися на хвилі", - йдеться в публікації.

На кадрах видно, як пристойно одягнений чоловік гуляє вздовж пірсу, коли в морі вирує шторм. При цьому одна з хвиль накрила одесита, але він зміг втриматися на ногах.

Відпочиваючі спочатку просто спостерігали за сміливим чоловіком, а потім вирішили втрутитися і повели його з небезпечної зони.

Пізніше він зізнався, що просто хотів подивитися на хвилі. На щастя, він не отримав жодних травм і всього лише промок.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси молодий чоловік звів рахунки з Життям перед цим залишивши передсмертну записку своїй дівчині. Труп 27-річного одесита знайшли в петлі в його квартирі на вулиці Єврейській. Напередодні він відправив прощальне послання на телефон своїй дівчині, в якому повідомив про намір накласти на себе руки.

«Привіт. Якщо я не скасував відправку цього повідомлення, значить все пішло за планом. З клубу я може бути і вийшов, але затримуватися тут далі явно вище моїх сил. Спасибі тобі за все і прости, що залишаю тебе. Побачимося на новому витку спіралі", - говорилося в посланні.

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