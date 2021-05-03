По Одеській області поширюється незвіданий штам коронавірусу, який раніше не виявляли в регіоні

На сполох забив головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, пишуть місцеві ЗМІ.

За словами медика, для з'ясування типу вірусу необхідні результати дослідження з Київської референс-лабораторії.

Відзначається, що можливо мова йде про новий індійський штам, унаслідок якого в Індії сильно збільшилася кількість хворих (більше 300 випадків зараження на добу). Він містить відразу дві мутації, які ускладнюють імунну відповідь організму.

Цей штам вкрай небезпечний для дітей та молоді. Симптоми інфікування наступні: блювота, біль в животі, діарея, порушення слуху, кашель, висипання на шкірі і в області рота.

Вже відомо про випадки зараження індійським штамом в Європі, але в Україні його поки не підтверджували.

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Так, під час нічної служби люди забули про настійну рекомендацію МОЗ, яке просило утриматися від стовпотворіння в храмах.

Мало того, що багато хто не прислухалися до звернення, так ще в деяких храмах почали цілувати ікони і хрести.

Дуже хочеться сподіватися, що таке грубе порушення не призведе до нового сплеску захворюваності коронавірусною інфекцією в нашому місті і Регіон знову не потрапить в «червону зону».

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