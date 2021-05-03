По Одеській області поширюється незвіданий штам коронавірусу, який раніше не виявляли в регіоні
На сполох забив головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, пишуть місцеві
За словами медика, для з'ясування типу вірусу необхідні результати дослідження з Київської референс-лабораторії.
Відзначається, що можливо мова йде про новий індійський штам, унаслідок якого в Індії сильно збільшилася кількість хворих (більше 300 випадків зараження на добу). Він містить відразу дві мутації, які ускладнюють імунну відповідь організму.
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Цей штам вкрай небезпечний для дітей та молоді. Симптоми інфікування наступні: блювота, біль в животі, діарея, порушення слуху, кашель, висипання на шкірі і в області рота.
Вже відомо про випадки зараження індійським штамом в Європі, але в Україні його поки не підтверджували.
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Так, під час нічної служби люди забули про настійну рекомендацію МОЗ, яке просило утриматися від стовпотворіння в храмах.
Мало того, що багато хто не прислухалися до звернення, так ще в деяких храмах почали цілувати ікони і хрести.
Дуже хочеться сподіватися, що таке грубе порушення не призведе до нового сплеску захворюваності коронавірусною інфекцією в нашому місті і Регіон знову не потрапить в «червону зону».
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