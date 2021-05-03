По Одесі 2 травня ходив п'яний чоловік із забороненою радянською символікою, його затримали поліцейські

Чоловік був одягнений у червону футболку з написом СРСР і комуністичним гербом. Відео з'явилося в телеграм-каналі "Україна в шоці", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області, порушника закону про декомунізацію зупинили на вулиці Колонтаївській, що на Молдаванці.

"Закрий рот, моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України, за національністю гагауз, мама у мене українка", - емоційно пояснює чоловік поліцейським на відео.

Його затримали і доставили у відділ поліції, де на нього склали адміністративний протокол і відкрили кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки. Законом передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.