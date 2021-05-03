По Одесі 2 травня ходив п'яний чоловік із забороненою радянською символікою, його затримали поліцейські
Чоловік був одягнений у червону футболку з написом СРСР і комуністичним гербом. Відео з'явилося в телеграм-каналі "Україна в шоці", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомили в управлінні Нацполіції в Одеській області, порушника закону про декомунізацію зупинили на вулиці Колонтаївській, що на Молдаванці.
"Закрий рот, моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України, за національністю гагауз, мама у мене українка", - емоційно пояснює чоловік поліцейським на відео.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Полякова осоромилася на сімейному фото з дочками, переборщивши з фотошопом: "Мерилін Монро повернулася"
Дружина продюсера "Квартал 95" осоромилася, показавшись в одному спідньому на Великдень: "Не по-християнськи"
Ще одна співачка слідом за Лорак і Поляковою поділилася одкровенням про Меладзе: "Не по своїй волі..."
"Тут Насті 19 років": кадри з юними Каменських і Потапом опинилися в Мережі, ще не пара
Його затримали і доставили у відділ поліції, де на нього склали адміністративний протокол і відкрили кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки. Законом передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.
Він уточнив, що в ході масових заходів склали кілька адмінпротоколів — в основному, мова йде про порушення карантину.
Нагадаємо, що шторм і не тільки: якою буде погода в Одесі Цього тижня
Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео