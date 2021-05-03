В Одесі школи, коледжі та вузи самі визначатимуть завершення навчального року та початок літніх канікул

Відповідне роз'яснення з'явилося на сайті Міністерства освіти і науки, пише портал Освіта.иа.

Повідомляється, що початок канікул у школах та інших навчальних закладах міста визначатимуть керівники установ.

У той же час в МОН уточнили, що навчальний рік повинен закінчиться не пізніше 1 липня. При цьому дата його закінчення може відрізнятися в залежності від школи, коледжу або вузу.

При цьому директори шкіл повинні приймати рішення з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону.

Не так давно ми писали, що в школах Одеси та області заборонили проводити випускні вечори та лінійки з глядачами.

Про це заявив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

За його словами, святкові лінійки та випускні можуть проводитися тільки в межах одного класу і без глядачів.

«Хоча ми і вийшли з "червоної зони», робота освітніх установ тривати в умова карантин», - підкреслив Лончак і пригрозив, що за порушення правил вчителів і директорів очікує відповідальність.

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