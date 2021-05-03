Під Одесою волонтери ведуть пошуки літньої жінки, яка страждає втратою пам'яті

Інформація про це з'явилася на пошуковій платформі " на виручку! #ЛучшиеЛюди. Одеса " в Фейсбук , передавати Politeka.net

Так, 84-річна Людмила Киянова покинула дачю "Джерело" в районі Сухого лиману, що поблизу Одеси і з тих пір про неї нічого не відомо.

Пенсіонерку бачив востаннє напередодні ввечері 1 травня її сусід, а вже вранці наступного дня інша сусідка принесла їй паску, але в будинку нікого не було.

Коли вона пропала, точно не відомо, проте повідомляється що літня жінка страждає хворобою Альцгеймера.

"Була одягнена в темно сині штани флісові, рожевий светр, синю кофту флісову, тапки-шльопанці текстильні бордового кольору з квіточками, в руках могла мати чорну сумочку з документами. Одяг може відрізнятися від описаної!

Волосся сиве, стрижка - каре, може збирати волосся ззаду в пучок шпилькою або під ободок. Очі сіро-зелені. Зріст 160-164 см, середньої статури», - йдеться в публікації волонтерів.

Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Людмили Киянової, просять терміново повідомити по телефону:

0674827700-керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій (#Лучшіелюди) або на 102.

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