В одеських школах переглянули вимоги до харчування і внесли значні корективи

Про те, яким буде шкільне меню, повідомляє місцеве видання УСІ .

Зокрема, зі шкільних буфетів повинні зникнути газовані напої, солодкі булочки, чіпси, картоплі фрі, а також піци та інша шкідлива їжа.

У шкільних їдальнях заборонили також продавати холодець, макарони по-флотськи, млинці з сиром і з м'ясом, креми, морси і напої з барвниками, ароматизаторами і підсолоджувачами.

У той же час в новому збалансованому меню, будуть віддавати перевагу вуглеводам, свіжим овочам і фруктам.

На столі у школярів і вихованців дитсадків будуть страви на основі зернових, овочів і фруктів, м'яса, а також риби, молочних і кисломолочних продуктів. У салати стануть додавати насіння і горіхи. При цьому інформація про шкільному меню, де будуть чітко вказано склад страв і інформація про кількість алергенів, повинна бути завжди в доступі для батьків.

Раніше ми повідомляли, в Одесі школи, коледжі та вузи самі визначатимуть завершення навчального року та початок літніх канікул.

Відповідне роз'яснення з'явилося на сайті Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що початок канікул у школах та інших навчальних закладах міста визначатимуть керівники установ.

У МОН уточнили, що навчальний рік повинен закінчиться не пізніше 1 липня. При цьому дата його закінчення може відрізнятися в залежності від школи, коледжу або вузу.

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