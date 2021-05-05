Під Одесою з під землі хльостає вода, яка затопила центральну вулицю міста

НП сталася рано вранці в середу, 5 травня, в Чорноморську. Відповідне відео показали місцеві ЗМІ , передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В результаті аварії водою затопило центральне перехрестя між вулицею 1 травня і проспектом Миру.

Прорив труби стався біля місцевого супермаркету і тепер мешканці багатоповерхівок, а також дві школи залишилися без водопостачання.

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Так, за даними сайту gismeteo.ua, останній місяць весни обіцяє бути теплим і дощовим. Середня місячна температура повітря складе 16-19 градусів тепла.

У прогнозі йдеться, що перший тиждень травня буде досить прохолодним. Вдень температура буде не вище +15 градусів вдень, а вночі опуститься + 8+10, проте згодом у місті суттєво потеплішає.

З 14 травня протягом усього місяця в Одесі будуть періодично йти дощі, проте опади будуть короткочасними.

А ось сонячних днів буде не дуже небагато. Стабільно ясна погода прогнозується лише 21 і 26 травня.

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