В Одесі прояснили ситуацію про невпізнаний штам коронавірусу, який нібито виявили в регіоні

Раніше у всіх ЗМІ повідомлялося, що в Одеській області виявили новий штам коронавірусу. Головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров назвав цю інформацію недостовірною, хоча раніше сам заявляв про невідомий штам. Про це 4 травня повідомили в Телеграм-каналі "Новини Одеси", передає Politeka.net

Гончаров зазначив, що на сьогоднішній день в регіоні фіксують випадки звичайного і «британського» штамів коронавірусу.



Невпізнаних зразків вірусу поки немає.

Раніше повідомлялося, в Одеському регіоні знову збільшилася кількість жертв Covid-19.

Станом на 5 травня в Одеській області зареєстрували 216 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

За даними РНБО, за минулу добу в нашому регіоні від наслідків хвороби померли 13 осіб, одужали — 165.

З початку епідемії в Одесі та області виявили 134 937 випадків захворювання ковід-19.

Загальна кількість летальних випадків - 2 584. Одужали - 103 005 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 29 348 осіб.

Нагадавши, на Одещині ковід здає позиції, дані МОЗ: за добу жодного летального випадку

Як Politeka писала, що у мережі з'явилося відео затримання одесита в одязі з написом СРСР: "Моя футболка не заборонена":

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