Під Одесою невідома жінка відкрито викрала у 7-річної дівчинки золоті прикраси

Інцидент трапився на дитячому майданчику в селищі Авангард, у вівторок, 4 травня. Про це повідомили в телеграм-каналі «х. Одеса», передає Politeka.net

У поліцію звернулася мати дитини і повідомила, що на дитячому майданчику на вулиці Спрейса, 6, до її дочки 2013 року народження підійшла невідома жінка і шахрайським шляхом заволоділа золотими сережками, хрестиком і ланцюжком.

У телеграм-каналі також показали, як виглядає злодійка.

На фото видно, що жінка була одягнена в чорну куртку і штани, а також у неї була чорна маска на обличчі.

До цього ми повідомляли, в одному з районів Одеси чоловік ходить по під'їздах і знімає електричні лічильники, люди залишаються без світла.

Його зафіксували камери зовнішнього спостереження на селищі Котовського в будинках №44 і 48 по вулиці Академіка Сахарова.

"Ось так нехитро можна промишляти, якщо є ключ до всіх домофонів. Без світла два будинки залишилося.

Починає шарудіти по під'їздах близько 3х ночі на вихідних☺️", - йдеться в публікації", - розповіли одесити.

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