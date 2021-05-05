В Одесі на дорозі утворилися дірки після ремонту
Вкрай плачевний стан проїжджої частини показали журналісти місцевого видання
Так, в районі вулиці Маршала Говорова в провулку у Європейського ліцею на дорозі з'явилися провали і тепер проїжджа частина терміново вимагає капітального ремонту.
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Примітно, що всього тиждень тому на цій ділянці просіла Тротуарна плитка. Співробітники комунальних служб виправили проблему, але тепер у кількох місцях провалився асфальт.
Раніше ми повідомляли, в місті Чорноморськ Одеської області сталася НП, через яку затопило центр міста вранці 5 травня.
В результаті аварії водою затопило центральне перехрестя між вулицею 1 травня і проспектом Миру.
Прорив труби стався біля місцевого супермаркету і тепер мешканці багатоповерхівок, а також дві школи залишилися без водопостачання.
Також ми писали, в Одесі сталася ДТП-одну з машин відкинуло на пішохода.
Honda Civic і Honda Jazz їхали в попутному напрямку-один з водіїв не впорався з керуванням і автомобілі зіткнулися.
Honda Jazz відкинуло вбік на 60-річного пішохода, який переходив дорогу.
Нагадаємо, що після свят Covid-19 з новою силою обрушився на Одещину, багато жертв: тривожне зведення
Як Politeka писала, що у мережі з'явилося відео затримання одесита в одязі з написом СРСР: "Моя футболка не заборонена":
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