В Одесі на дорозі утворилися дірки після ремонту

Вкрай плачевний стан проїжджої частини показали журналісти місцевого видання Odessa.online.

Так, в районі вулиці Маршала Говорова в провулку у Європейського ліцею на дорозі з'явилися провали і тепер проїжджа частина терміново вимагає капітального ремонту.

Примітно, що всього тиждень тому на цій ділянці просіла Тротуарна плитка. Співробітники комунальних служб виправили проблему, але тепер у кількох місцях провалився асфальт.

Раніше ми повідомляли, в місті Чорноморськ Одеської області сталася НП, через яку затопило центр міста вранці 5 травня.

В результаті аварії водою затопило центральне перехрестя між вулицею 1 травня і проспектом Миру.

Прорив труби стався біля місцевого супермаркету і тепер мешканці багатоповерхівок, а також дві школи залишилися без водопостачання.

Також ми писали, в Одесі сталася ДТП-одну з машин відкинуло на пішохода.

Honda Civic і Honda Jazz їхали в попутному напрямку-один з водіїв не впорався з керуванням і автомобілі зіткнулися.

Honda Jazz відкинуло вбік на 60-річного пішохода, який переходив дорогу.

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