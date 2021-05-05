На одеському Привозі протестують торговці квітами, вони перекрили дорогу біля ринку

Мітинг влаштували в середу, 5 травня, пише місцевий сайт " Думська " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Обурені продавці заблокували проїзд по вулиці Пантелеймонівській біля Катерининської. Люди ходять по пішохідному переходу і не пропускають автомобілі і трамваї.

Причина протесту-мерія вирішила їх розігнати в односторонньому порядку. Альтернативи ніякої не пропонує і на контакт не йде.

За словами голови Приморської райадміністрації Марата Корольова, там є два види торгівлі: офіційна, з документами, і не офіційна, стихійна торгівля.

"Всю стихійну торгівлю ми автоматично звідти прибираємо. А офіційні торговці, з документами, автоматично переходять у підземний перехід, для того щоб вулиця була відкритою, проїзною, прохідною», — заявив чиновник.

У той же час один з підприємців Євген розповів, що «Острів» запропонував місця тільки продавцям роздробу, а оптовикам, яких понад 100 підприємців, працювати там ніде.

За словами учасників акції, мерія запропонувала їм місця на Пантеоеймонівській на тротуарі між Преображенською та Старопортофранківською, але переходити туди вони не хочуть.

Протестувальники вимагають зустрічі з мером і профільними чиновниками, щоб їм надали місця трохи краще.

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