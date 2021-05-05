В Одесі Куликове поле біля Будинку профспілок вже очистили від квітів і лампадок

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у середу, 5 травня.

Так, гори квітів, які зносили одесити в сьому річницю трагічних подій 2 травня вже зникли.

На кадрах можна побачити, як біля імпровізованого меморіалу залишилося всього лише кілька букетів.

Крім того, живі тюльпани цвітуть на клумбах перед Будинком профспілок на Куликовому полі.

Раніше ми повідомляли, 2 травня на Куликовому полі проходило покладання квітів до імпровізованого меморіалу загиблим представникам проросійських сил.

Люди проходили через "фільтраційні" пункти, встановлені поліцією і нацгвардійцями, які забезпечують правопорядок.

Більшість одеситів прийшли з квітами, проте без інцидентів не обійшлося. У деяких відвідувачів площі поліцейські вилучили газові балончики.

Після цього відбувся траурний мітинг. Його учасники випустили в небо чорні кулі і білих голубів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.

Він уточнив, що в ході масових заходів склали кілька адмінпротоколів — в основному, мова йде про порушення карантину.

Нагадаємо, що стало відомо, як пройшов Великодній день 2 травня в Одесі, відео: "чорні кулі і марш патріотів"

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