В Одесі Куликове поле біля Будинку профспілок вже очистили від квітів і лампадок

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у середу, 5 травня.

Так, гори квітів, які зносили одесити в сьому річницю трагічних подій 2 травня вже зникли.

На кадрах можна побачити, як біля імпровізованого меморіалу залишилося всього лише кілька букетів.

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Крім того, живі тюльпани цвітуть на клумбах перед Будинком профспілок на Куликовому полі.

Раніше ми повідомляли, 2 травня на Куликовому полі проходило покладання квітів до імпровізованого меморіалу загиблим представникам проросійських сил.

Люди проходили через "фільтраційні" пункти, встановлені поліцією і нацгвардійцями, які забезпечують правопорядок.

Більшість одеситів прийшли з квітами, проте без інцидентів не обійшлося. У деяких відвідувачів площі поліцейські вилучили газові балончики.

Після цього відбувся траурний мітинг. Його учасники випустили в небо чорні кулі і білих голубів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, порядок на Куликовому полі і на Соборній площі 2 травня, підтримували 2,6 тис.правоохоронців.

Він уточнив, що в ході масових заходів склали кілька адмінпротоколів — в основному, мова йде про порушення карантину.

Нагадаємо, що стало відомо, як пройшов Великодній день 2 травня в Одесі, відео: "чорні кулі і марш патріотів"

Як Politeka писала, що у мережі з'явилося відео затримання одесита в одязі з написом СРСР: "Моя футболка не заборонена":

Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео