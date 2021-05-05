Студенти одного з одеських вузів побоюються повертатися до очної форми навчання через ковіда

Так, з 5 травня всі студенти Одеського економічного університету (колишній Наргосп) вийшли на навчання, проте багато учнів бояться підхопити коронавірусну болячку за партами і вирішили протестувати, пишуть місцеві ЗМІ .

Близько трьох сотень студентів вузу підписали і направили лист до ректора з проханням дотримуватися необхідних протиепідемічних заходів. Однак Секретаріат ректорату і помічник ректора відмовилися прийняти лист.

Учні боятися, повторення ситуації, як у березні місяці. Тоді під час занять були інфіковані багато викладачів і студентів.

"Ми, студенти, дуже боїмося за своє життя, здоров'я наших близьких. Всі ми пам'ятаємо, як, в березні, коли ми вийшли на очне навчання, в ОНЕУ не дотримувалися жодної з протиепідемічних заходів, через що захворіла велика кількість викладачів і студентів. Але є ще більш плачевні факти: диспетчер 1 корпусу, декан заочного факультету стали жертвою підступної хвороби", - йдеться в публікації.

У ректораті запевняють, що у вузі є уповноважена людина, яка регулярно проводить моніторинг епідситуації серед студентів.

Крім того, в наказі ректора говориться, що іногородні, у яких немає можливості добиратися на пари, можуть навчатися дистанційно. У такому ж режимі можна буде і здати державну атестацію.

Станом на 5 травня в Одеській області зареєстрували 216 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

За даними РНБО, за минулу добу в нашому регіоні від наслідків хвороби померли 13 осіб, одужали — 165.

З початку епідемії в Одесі та області виявили 134 937 випадків захворювання-19.

Загальна кількість летальних випадків - 2 584. Одужали - 103 005 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 29 348 осіб.

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