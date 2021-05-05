В Одесу йдуть дощі і грози

У четвер, 6 травня в Одесі очікується очікується дощова погода з грозою і вітром, про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Згідно з прогнозом, в цей день в Одесі сонце буде рідко показуватися через хмари.

Вітер південний, у другій половині дня північно-західний 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже 9-11 °С, вдень 17-19 °С.

По Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вранці та вдень місцями короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південний, у другій половині дня північно-західний 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме + 7 +12 градусів, вдень повітря прогріється до + 21 градуса.

На автошляхах області видимість хороша.

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Так, за даними сайту gismeteo.ua, останній місяць весни обіцяє бути теплим і дощовим. Середня місячна температура повітря складе 16-19 градусів тепла.

У прогнозі йдеться, що перший тиждень травня буде досить прохолодним. Вдень температура буде не вище +15 градусів вдень, а вночі опуститься + 8+10, проте згодом у місті суттєво потеплішає.

З 14 травня протягом усього місяця в Одесі будуть періодично йти дощі, проте опади будуть короткочасними.

А ось сонячних днів буде не дуже небагато. Стабільно ясна погода прогнозується лише 21 і 26 травня.

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