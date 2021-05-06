НП з військовослужбовцями сталася на озері під час патрулювання кордону

Моторний човен з чотирма прикордонниками перекинувся вдень 5 травня на озері Тудорово, що біля кордону з Молдовою, в Біляївському районі Одеської області. Інформація про це з'явилася на сайті Держприкордонслужба України, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У ній знаходилося четверо військовослужбовців, які патрулювали кордон.

Троє прикордонників отримали переохолодження, а один також травми ніг, але вони змогли вибратися на берег. Четвертий військовий зник.

До пошуків, крім колег, залучені поліцейські, рятувальники та місцеві рибалки.

Також задіяна прикордонна авіація і водолази.

Обставини, в результаті яких сталася НП, з'ясовуються.

Призначено службове розслідування.

Раніше ми писали, на трасі Київ-Одеса повністю згорів пасажирський автобус.

Пожежа сталася в районі повороту на Ширяєво в бік Києва. Хоч автобус і згорів дотла, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.

У ДСНС повідомили, що загоряння автобуса сталося в селі Ревове евакуювати пасажирів не довелося, вони самі вийшли з автобуса. Всього в салоні їхало 60 пасажирів. Загиблих і постраждалих немає. Наразі пожежу вже ліквідовано.

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