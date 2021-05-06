Дитина сама зателефонувала в поліцію

У поліцію прийшло повідомлення про викрадення дитини

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес - служби ГУНП в Одеській області

Увечері, 5 травня на спецлінію "102" зателефонувала 10-річна дівчинка і розповіла, що невідомі схопили її посеред вулиці, заштовхали в багажник автомобіля і відвезли в невідомому напрямку.

Поліцейські відразу ж оголосили план "Перехоплення" і приступили до пошуків дитини.

Як з'ясувалося пізніше, весь цей час дівчинка перебувала вдома, її ніхто не викрадав, а дзвінок в поліцію був невдалим жартом.

Тепер батькам доведеться відповідати за витівки дитини, оскільки малолітня жартівниця не досягла віку, з якого настає відповідальність.

На її матір буде виписаний адмінпротокол за ст.184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) та за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли діти жартують з поліцією.

У декаборі місяці минулого року 6-річна учениця першого класу в Суворовському районі Одеси зателефонувала в поліцію і повідомила про мінування школи. Правоохоронці евакуювали 440 осіб, а потім перевірили будівлю та прилеглу територію.

Свій вчинок дитина пояснила бажанням скоріше піти додому і пограти з котиком.

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