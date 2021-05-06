Незабаром на дорогах Одеси з'являться нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху

24 камери встановлять на тих вулицях, де водії найбільше люблять перевищувати швидкість. Про це повідомив віце-мер Одеси Дмитро Жеман.

«У місті з'являться камери, які фіксують порушення швидкісного режиму. Порушники будуть покарані. Будьте пильні, не порушуйте ПДР, не порушуйте швидкісний режим», — попередив чиновник всіх автолюбителів.

У той же час прес-секретар патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко уточнила на яких саме вулицях будуть встановлені камери: на Фонтанській дорозі, Миколаївській, Люстдорфській, проспекті Шевченка, Рішельєвській і на вулицях в центральній частині міста.

До цього ми повідомляли, в Одесі загорілося таксі з водієм і пасажиркою всередині.

Аварія трапилася вдень на вулиці Отамана Головатого біля Ярмаркової площі.

Автомобіль Chevrolet Aveo таксі "УКлон" врізався в бетонний паркан і від удару машина загорілася. Водій загинув на місці. Також в авто перебувала дівчина-пасажирка, яку в шоковому стані відвезли в лікарню.

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