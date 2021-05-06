У мережі розгоріли"я неабиякі пристрасті навколо ресторану "Львівська реберня», який зовсім недавно відкрився в Одесі
Так, стіни цього закладу, розташованого в Міськсаду, прикрашали плакати, на одному з яких зображена імператриця Катерина II з валізою і табличкою «Ростов», на іншому - язик, проткнутим цвяхом, і з написом «Мова», на третьому був герцог Дюк де Рішельє з табличкою «Понаїхало».
Багатьом місцевим жителям не сподобався інтер'єр закладу вони заявили, що малюнки, нібито ображають історію Одеси і почуття «корінних» одеситів і стали писати обурені відгуки, після яких рейтинг ресторану в соцмережах різко обрушився до мінімальних значень.
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Після цього керівництво прийняло рішення прибрати скандальні картини. Про це повідомив власник ресторану «Львівська реберня» Андрій Худо в соцмережах.
"Кожна наша Реберня-це сучасний ресторан, який також є галереєю. І тут українські художники можуть виставляти свої роботи, в тому числі на гострі теми. Актуальне мистецтво ніколи не буває зручним і не вимагає до себе однозначного позитивного ставлення. Ми змінили частину експозиції, оскільки деякі роботи викликали обурення одеситів. Але на цьому місці з'являться інші твори, тому що наші терени покликані об'єднувати і створювати позитивні емоції ", - написав директор.
Тепер же виявилися незадоволені патріотично налаштовані одесити, які стали на захист ресторану.
"Дуже швидко Ви здалися. Ваша потенційна аудиторія точно не оцінить таку поступку місцевим ватник. А місцеві ватники і так плюються на львівські заклади і не до вас поспішають. Дуже шкода. Ось прямо дуже", - написала одеська блогерша Зоя Казанжи.
Свою думку написав відомий громадський діяч з Одеси Дем'ян Ганул.
"Прогнулися під ботів, погано( Не очікував такого від вас, тепер сепарня відчуватиме себе впевненіше ", - відзначити він.
Інші одесити також вирішили нагадати, що Катерина ніяка не засновниця Одеси, місто вже давно будувалося і без неї. А Дюк де Рішельє народився у Франції і був якраз приїжджим в Одесі.
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