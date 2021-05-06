В Одеській області малолітні вирішили пограбувати самотнього літнього чоловіка

Як передає Politeka.net, інформація про це з'явилася на сайті Нацполіції

Злочин стався в одному з сіл Вигодянської громади.

Двоє підлітків, одному з яких всього 11 років, а іншому – 16, під покровом ночі забралися у двір самотнього 63-річного односельця і викрали у нього велосипед.

У поліції зазначили, що вже до ранку двоколісний транспортний засіб у малолітніх грабіжників вилучили, в їх притягнуть до відповідальності.

З'ясувалося, що старший вже мав проблеми з законом. Тепер йому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на термін від три до шести років.

Відносно молодшого, який не досяг віку кримінальної відповідальності, будуть застосовані примусові заходи виховного характеру. Справу правоохоронці вже передали до суду.

Раніше ми повідомляли, двоє школярів у віці 15 років на безлюдній вулиці підійшли до незнайомого чоловіка, побили його, після чого зірвали з нього ланцюжок і браслет, а потім зникли.

За словами слідчого Владислава Татарова, підлітків, які пограбували 37-річного одесита, затримали через кілька годин. Юнаки спробували продати майно потерпілого тієї ж ночі, але безуспішно.

Як з'ясувалося, один з неповнолітніх вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Нагадаємо, що в Одеській маршрутці підрізали і пограбували пасажира: подробиці розбійного нападу

Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"

Також Politeka писала, спритні злодійки промишляють під Одесою: "одній всього 15 років"